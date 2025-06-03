Diyarbakır’da Turizm Polisi Devriye Gezecek

DİYARBAKIR’DA TURİZM POLİSİ DEVİRDE

Diyarbakır’da, İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde bir yıl önce kurulan “Turizm Polisi” ekipleri, tahsis edilen elektrikli araçlarla tarihi bölgelerde devriye atıyor. Bu ekipler, turizmin canlandırılmasına katkı sağlamak amacıyla yerli ve yabancı turistler için bir dizi güvenlik hizmeti sunuyor.

TURİSTLERE REHBERLİK HİZMETİ

Son bir yılda 71 farklı ülkeden gelen toplamda 151 bin 114 turiste rehberlik eden Turizm Şube Müdürlüğü, 9 bin 250 yabancı turiste de destek sağladı. Tarihi Sur ilçesinde yer alan İç Kale Müze Kompleksi, Ulu Cami, On Gözlü Köprü gibi önemli mekanları ziyaret eden turistlerle ilgilenen 17 personel, Fransızca, Almanca, İngilizce, Arapça, Farsça, Kürtçe ve Zazaca gibi birçok farklı dilde hizmet veriyor. Ekipler, turistlerin güvenliğini sağlarken aynı zamanda rehberlik hizmeti sunarak deneyimlerini iyileştiriyor.

ELEKTRİKLİ ARAÇLARLA HIZLANAN GÖREVLER

Turizm ekiplerine tahsis edilen elektrikli 3 araç sayesinde, devriye görevleri daha etkili bir şekilde yürütülüyor. Bu uygulama, hem çevre dostu hem de verimliliği artırarak turistlerin daha güvenli bir şekilde bölgeyi keşfetmesine olanak tanıyor. Ekipler, ziyaretçilere yardımcı olurken kentin tarihi ve kültürel zenginliklerini ön plana çıkarıyor.