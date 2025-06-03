Diyarbakır’ da Turizm Polisi Faaliyete Geçti

YENİ TURİZM POLİSİ EKİPLERİ FAALİYETTE

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü, bir yıl önce hayata geçirdiği “Turizm polisi” ekipleri ile tarihi alanlarda devriye çalışmalarına başladı. Ekipler, kendilerine tahsis edilen elektrikli araçlarla, kentteki turistik yerlerde güvenlik sağlıyor.

TURİSTLERE HİZMET SUNULUYOR

Turizm Şube Müdürlüğü, 71 farklı ülkeden 9 bin 250’i yabancı olmak üzere toplamda 151 bin 114 turiste hizmet sunuyor. Ayrıca, yerli ve yabancı turistlerin güvenliğini sağlamak için rehberlik hizmeti de veriliyor. İçkale Müze Kompleksi, Ulu Cami, Ongözlü Köprü gibi önemli tarihi mekanları ziyaret eden turistlerle ilgilenen 17 kişilik ekip, İngilizce, Fransızca, Almanca, Arapça, Farsça, Kürtçe ve Zazaca gibi dillerde hizmet sunuyor.

Ekiplerin turistik ve kültürel alanlarda devriye faaliyetlerinin görünürlüğünü artırmak için elektrikli araçlar kullanılıyor. Ulu Cami önünde düzenlenen etkinlikte, tahsis edilen 3 elektrikli araçla ekipler, tarihi bölgelerde devriye görevine başladılar.