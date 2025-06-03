Diyarbakır’da Turizm Polisi Hizmette

TURİZM POLİSİ HİZMETE GİRDİ

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü, yaklaşık bir yıl önce hayata geçirdiği ‘Turizm polisi’ uygulamasıyla önemli bir başarıya imza attı. Uygulama kapsamında, 9 bin 250’si 71 farklı ülkeden gelen olmak üzere toplamda 151 bin 114 turiste hizmet veriliyor. Bu projeyle yerli ve yabancı turistlerin güvenliğini sağlamak ve rehberlik hizmetleri sunmak hedefleniyor.

GÜVENLİK VE REHBERLİK HİZMETLERİ

Kentteki tarihi Suriçi bölgesindeki İçkale Müze Kompleksi, Ulu Cami, Ongözlü Köprü ve diğer kültürel mekanları ziyaret eden turistlerle ilgilenen Turizm Şube Müdürlüğü, 17 personeliyle birlikte hizmet ediyor. Personel, İngilizce, Fransızca, Almanca, Arapça, Farsça ile Kürtçe ve Zazaca dilleriyle hizmet veriyor. Turistlerin güvenliğini artırmak için turistik ve kültürel alanlarda devriye faaliyetleri düzenleniyor.

TÜM İHTİYAÇLAR İÇİN ARAÇ DESTEĞİ

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü, bu devriye faaliyetlerinin daha görünür hale gelmesi amacıyla özel araçlar tahsis etti. Bu bağlamda, Ulu Camii önünde düzenlenen etkinlikle 3 elektrikli araç, ‘Turizm polisi’ için devriye görevi yapmak üzere hizmete sunuldu. Bu adımlarla turistlerin güvenliğinin artırılması ve hizmet kalitesinin yükseltilmesi hedefleniyor.