Diyarbakır’da Türkiye Yüzyılı Toplantısı Yapıldı

DİYARBAKIR’DA “TÜRKİYE YÜZYILI” TOPLANTISI DÜZENLENDİ

Diyarbakır’da, “Cumhuriyet’in 100. yılında Türkiye Yüzyılı” vizyonu çerçevesinde “Türkiye Sohbetleri” başlığı altında bir toplantı yapıldı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman, bir otelde gerçekleşen bu etkinlikte Türkiye’nin vizyonunu Diyarbakır’dan başlatmanın önemli olduğunu ifade etti. Yayman, Diyarbakır’ın Türkiye Yüzyılı vizyonuna büyük katkı sağlayacağını söyleyerek, kentin tarih, turizm, ticaret ve tarımdaki önemine vurgu yaptı.

YENİ BİR İKLİMİN OLUŞMASI

Yayman, “Terörsüz Türkiye” hedefi gerçekleştiğinde yeni bir iklimin oluşacağını belirtti. Diyarbakır’ın, Türkiye’nin açık hava müzesi olduğunu söyleyen Yayman, “Burası sadece Türkiye’ye değil, dünyaya birlikte yaşama pratiğini sunması açısından son derece önemlidir” dedi. Ayrıca, Orta Doğu’da bir düzen sağlandığında Diyarbakır’ın potansiyelini tüm bölgeye yansıtacağını ve birçok alanda devrim niteliğinde gelişmelerin yaşanacağını sözlerine ekledi.

TÜRKİYE’NİN KAYBIDEKİ ZAMANI YOK

Yayman, 21. yüzyılın Türkiye’nin yüzyılı olacağını dile getirerek, Türkiye’nin geleceğini inşa etmenin mümkün olduğunu vurguladı. Türkiye’nin güçlü bir potansiyele sahip olduğunu söyleyen Yayman, “Huzur, barış ve geleceğimiz için herkesin elini taşın altına koyması gerekiyor” diye konuştu. Diyarbakır’ın her zaman üzerine düşeni yaptığını sözlerine ekledi.

KÜRESEL GÜÇ SAVAŞLARI VE YENİ DÖNEM

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Ahmet Selim Köroğlu, bölgenin ve dünyanın önemli kırılma süreçlerinden geçtiğini, genel küresel sistemin zayıfladığını belirtti. Türkiye’nin bu durumdan etkilenerek daha fazla araştırma ve hazırlık yapmakta olduğunu ifade eden Köroğlu, “Türkiye Yüzyılı Projesi milli bir vizyon programıdır” dedi.

Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, son 40 yıldaki terör hadiselerinin kentte ciddi sosyal yaralar açtığını belirterek, çocuklar, gençler ve dezavantajlı kesimlere yönelik projelerin sürdürülmesinin gerekliliğine dikkat çekti. Zorluoğlu, bu projelerin sayı ve süresinin artırılması gerektiğini ifade etti.

YENİ BİR PARADİGMA SÜRECİ

AK Parti Diyarbakır Milletvekili Mehmet Galip Ensarioğlu, toplantının önemini vurgulayarak, Diyarbakır’da düzenlenen bu etkinliğin son derece değerli olduğunu belirtti. Ensarioğlu, bu sürecin yeni bir proje olduğunu ve devletin bu kapsamda ciddi adımlar attığını ifade etti. Toplantı, daha sonra basına kapalı bir şekilde devam etti ve bölgedeki çeşitli temsilcilerin katılımıyla zenginleşti.