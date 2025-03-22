Diyarbakır’da TÜRSAB İftar Yemeği Düzenlendi

DİYARBAKIR’DA GÜÇLÜ BİR BİRLEŞME

Diyarbakır’da turizm sektörü temsilcileri, Türkiye Seyahat Acenteler Birliği (TÜRSAB) Mezopotamya Bölge Temsil Kurulu tarafından düzenlenen iftar yemeğinde bir araya geldi. Programa katılan TÜRSAB Mezopotamya Bölge Temsil Kurulu Başkanı Serdar Baturay, bölgedeki 157 merkez acente ve 58 şube acente sayısını paylaştı. Baturay, acentelerin yabancı acenteler ve gruplarla B2B görüşmeler gerçekleştirdiğini belirtti. Ayrıca, bölgeyi daha iyi tanıtmak amacıyla Mardin, Batman, Eğil, Zerzevan Kalesi gibi farklı illere ve ilçelere düzenlenen bilgi gezilerinden de bahsetti.

Baturay, yurt dışı turlar ve yurt dışı fuarlarına katıldıklarını ifade ederek, bu çalışmaların 2025 yılı itibarıyla da devam edeceğini vurguladı. “Resmi rakamlara baktığımız zaman 2024 yılında misafir ettiğimiz 1.1 milyon turisti var. Bu sayının önümüzdeki yıllarda 2-3 milyona ulaşacağını da hep birlikte göreceğiz. Bu rakamlara birlikte ulaşacağız.” mesajını verdi. Ayrıca, Diyarbakır Valiliği, Karacadağ Kalkınma Ajansı ve GAP Bölge Kalkınma İdaresi’nin işbirliğiyle önemli bir turizm projesinin hayata geçirildiğini bildirdi.

KRAL YOLU VE MEZOPOTAMYA EKSPRESİ

Baturay, Lidya Kralı Gyges tarafından M.Ö 7. yüzyılda inşa edilen ve Efes’ten Ninova’ya uzanan 2 bin 500 kilometrelik antik kral yolunun Diyarbakır sınırlarında yer alan kısmının turizme kazandırıldığını duyurdu. Kral yolu üzerinde çalışmalar yürüten Prof. Dr. Aytaç Coşkun’a da değindi. Ayrıca, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası’nın desteğiyle Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları tarafından başlatılan turistik Mezopotamya Ekspresi’nin de hayata geçirildiğini belirtti. Baturay, bu süreçte acentelerin sorunsuz bir şekilde çalışmaları için elinden gelen tüm çabayı göstereceklerini sözlerine ekleyerek, yönetim kurulu üyelerine teşekkür etti.