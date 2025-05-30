Diyarbakır’da Üç Hükümlü Yakalandı

HAKKINDA HAPİS CEZASI BULUNAN ÜÇ KİŞİ YAKALANDI

Diyarbakır’da, kesinleşmiş hapis cezası olan üç kişi güvenlik güçleri tarafından yakalandı. Valilikten alınan bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı, nitelikli suçlar açısından aranan şahısların tutulmasına yönelik Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) çok taraflı bir çalışma gerçekleştiriyor.

OPERASYONUN DETAYLARI

Yapılan operasyonlar neticesinde, hakkında “tasarlayarak adam öldürme” suçundan 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası alan H.Y, “hırsızlık” suçundan 10 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.T., ve “uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama” suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olan O.G. yakalandı. Yakalanan bu firari hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.