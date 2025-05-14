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Diyarbakır’da Uyuşturucu Ele Geçirildi

DİYARBAKIR’DA YAPILAN OPERASYON

Diyarbakır’da durdurulan bir cipte, yedek yakıt deposunda gizli bir bölümde 93 litre sentetik uyuşturucu bulundu. Olayla ilgili olarak yabancı uyruklu 2 şüpheli gözaltına alındı.

NARKOTİK EKİPLERİNDEN BAŞARILI MÜDAHALE

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, teknik takip sonucunda Diyarbakır-Elazığ kara yolunun organize sanayi bölgesi mevkisindeki polis kontrol noktasında bir aracı durdurdu. Narkotik dedektör köpek “Zero”, aracın bagaj kısmında tepki vermesi üzerine uzman polisler tarafından detaylı bir arama gerçekleştirildi.

Yapılan arama sonucunda, yedek yakıt deposunda dizayn edilen gizli bir bölümde 93 litre sıvı sentetik uyuşturucu tespit edildi. Operasyon sonucunda araçtaki yabancı uyruklu 2 şüpheli gözaltına alındı ve şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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