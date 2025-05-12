Diyarbakır’da Uyuşturucu Operasyonu Gerçekleşti

DİYARBAKIR’DA UYUŞTURUCU OPERASYONU

Diyarbakır’da gerçekleştirilen “narko-terör” operasyonu, önemli başarılar sağladı. Eğil, Yenişehir ve Sur ilçelerinde yapılan operasyonda 1 milyon 428 bin 800 adet kök uyuşturucu bitkisi ele geçirildi ve 8 kişi gözaltına alındı.

OPERASYONUN DETAYLARI

Valilik açıklamalarına göre, Diyarbakır ve Eğil Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı’nın Terörle Mücadele Daire ve Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları koordinasyonunda, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen operasyon, hava destekli olarak başladı. Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti olaylarının önlenmesi amacıyla düzenlenen operasyonda, toplamda 1 milyon 94 bin 950 kök kenevir ve 333 bin 850 kök skunk bitkisi ele geçirildi.

GÖZALTINA ALINAN ŞÜPHELİLER

Açıklamada, düzenlenen operasyon sonucu 8 şüphelinin yakalandığı belirtildi. Yapılan bu operasyon, bölgedeki uyuşturucu ticaretine yönelik önemli bir mücadele örneği olarak değerlendiriliyor.