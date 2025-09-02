Diyarbakır’da Uyuşturucu Operasyonu Gerçekleşti

DİYARBAKIR’DA UYUŞTURUCU OPERASYONLARI

Diyarbakır’da yapılan polis operasyonlarında, 34 bin 360 adet uyuşturucu hap ve 2 kilo 260 gram kokain ele geçiriliyor. Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretinin önlenmesi konusunda çalışmalarına devam ediyor. Diyarbakır narkotik polisinin takipte olduğu bir ticari takside gerçekleştirilen denetimlerde, büyük miktarda uyuşturucu hap bulunuyor ve bu süreçte 3 kişi gözaltına alınıyor. Ayrıca, Diyarbakır’a uyuşturucu madde sevk edebileceğinden şüphelenilen bir kişi ile ilgili operasyon yapılarak 2 kilo 260 gram kokain ele geçiriliyor, şahıs gözaltına alınıyor.

Son bir hafta içinde uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan ve yaptıran organize suç gruplarına ve sokak satıcılarına yönelik 5 farklı operasyon gerçekleştiriliyor. Operasyonlarda çok sayıda esrar ve diğer türlerde uyuşturucu maddeler ele geçiriliyor, toplamda 20 kişi gözaltına alınıyor. Emniyet işlemlerinin tamamlanmasının ardından, adli mercilere sevk edilen 14 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderiliyor.