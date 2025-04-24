Diyarbakır’da Uyuşturucu Operasyonu Yapıldı

DÜZENLENEN UYUŞTURUCU OPERASYONUNUN DETAYLARI

Diyarbakır merkezli olarak, “torbacı” olarak adlandırılan sokak satıcılarına yönelik gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonu sonucunda toplam 47 şüpheli yakalandı. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bu soruşturma çerçevesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 3 ilde belirlenen 50 adrese eş zamanlı olarak operasyon yaptı. Bu kapsamda çeşitli türlerde ve miktarlarda uyuşturucu, ayrıca 4 hassas terazi, 6 tabanca ve uzun namlulu silah ele geçirildi.

DEPREM SONRASI SUÇ GRUPLARININ STRATEJİLERİ

Soruşturma sürecinde, 6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerden etkilenen Diyarbakır’da, suç gruplarının uyuşturucu satışlarını gerçekleştirmek için yıkım kararı verilen binaları tercih ettikleri belirlendi. Bu gruplar, bu alanlarda yakalanma riskinin daha düşük olduğunu düşündükleri için bu stratejiyi izledikleri tespit edildi.

TUTUKLAMA SÜRECİ VE SONUÇLARI

Operasyon neticesinde gözaltına alınan 47 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildi. Burada yapılan işlemler sonucunda, şüphelilerden 4’ü savcılıktan, 14’ü nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 29’u tutuklandı.