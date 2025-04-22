Diyarbakır’da Yabancı Araçta Silah Ele Geçirildi

DİYARBAKIR’DA YABANCI PLAKALI ARAÇTA SİLAH YAKALANDI

Diyarbakır’da, polisin takibiyle durdurulan Irak’tan gelen yabancı plakalı araçta, 9 uzun namlulu tüfek ve 18 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan 2’si yabancı uyruklu, 3 şüpheli tutuklandı.

DURDURULAN ARAÇTAKİ SİLAHLAR VE GÖZALTILAR

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Çınar Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirdikleri çalışmada, Irak’tan çok sayıda silah getirileceği ve suç gruplarına silah temin edileceği bilgisini aldı. Tespit edilen şüphelilerin aracının takibe alınmasının ardından, yabancı plakalı araç Çınar ilçesinde durdurulup arandı.

Araçta yapılan aramada, gizli bölmelere gizlenmiş 9 uzun namlulu tüfek, 18 ruhsatsız tabanca ve 27 boş şarjör bulundu. Olayla ilgili 2’si yabancı uyruklu olan 3 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheliler, adliyeye sevk edildikten sonra çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.