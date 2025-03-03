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Diyarbakır’da Yanan Otomobil Kullanılamaz Hale Geldi

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OTOMOBİL YANARAK KULLANILMAZ HALE GELDİ

Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde, park halindeki bir Fiat Tofaş otomobil, yanarak tamamen kullanılamaz duruma geldi. Gazi Mahallesi’nde park halinde bulunan otomobil, henüz tespit edilemeyen bir sebeple alev almaya başladı.

VATANDAŞLAR İHBARDA BULUNDU

Alevleri gören vatandaşlar durumu hemen yetkililere bildirdi. Olay yerine hızlı bir şekilde itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası yangın kontrol altına alındı ve söndürüldü. Yangın esnasında herhangi bir yaralanma ya da etkilenen bulunmadı, fakat otomobil tamamen yanarak kullanılmaz bir hale geldi.

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