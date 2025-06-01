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Diyarbakır’da Yangın, Buğday Ve Arpa Kül Oldu

YANGIN BİÇİLMEMİŞ TARIM ALANLARINI ETKİLEDİ

Diyarbakır’ın Kocaköy ilçesinde biçilmemiş bin dönümden fazla buğday ve arpa yangında küle döndü. Mermer Mahallesi’nde henüz bilinmeyen bir nedenden ötürü buğday ve arpa tarlasında yangın başladı.

İTFAYE VE JANDARMA MÜDAHALESİ

Olayın bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri gönderildi. Rüzgarın etkisiyle hızla yayılan alevler, bin dönümden fazla biçilmemiş buğday ve arpayı kül etti. Yangın, vatandaşların traktörleri ve itfaiye ekiplerinin ortak müdahalesiyle kontrol altına alındı.

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