Diyarbakır’da Yangın İtfaiye Ekipleriyle Söndürüldü

DİYARBAKIR’DA YANGIN ÇIKTI

Diyarbakır’da, 8 katlı bir binanın en üst katında meydana gelen yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Olay sırasında, dumandan etkilenen 3 itfaiye eri, sağlık ekiplerinin müdahalesiyle tedavi edildi.

ALEVLERİN HIZLA YAYILMASIYLA MÜDAHALE BAŞLADI

Bağcılar Mahallesi Aram Tigran Caddesi üzerindeki 8 katlı binanın en üst katında, öğle saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevlerin kısa sürede yayılması üzerine, olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yoğun duman nedeniyle binada bulunanların tahliyeleri gerçekleştirildi. Ekiplerin etkin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü.

İNCELEME BAŞLATILDI

Yangın sonrası, olay yerindeki ambulanslarda tedavi edilen itfaiye erlerinin sağlık durumları iyi. Yangının çıkış nedenini belirlemek için gerekli incelemeler başlamış durumda.