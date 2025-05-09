Diyarbakır’da Yangın, İtfaiye Söndürdü

METRUK BİNADA YANGIN ÇIKTI

Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesinde bulunan 3 katlı metruk bina alevlere teslim oldu. Edinilen bilgilere göre, yangın henüz belirlenemeyen bir nedenle gece saatlerinde başladı. Yangın, Kooperatifler Mahallesi’nde meydana geldi.

İTFAİYE EKİPLERİ OLAYA MÜDAHALE ETTİ

İhbar üzerine olay yerine hızla polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı ve söndürüldü. Yangının etkilediği kimsenin olmadığı öğrenildi. Yangın esnasında bina etrafında biriken vatandaşlar, olay anını cep telefonu kameralarıyla kayda aldı.