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Diyarbakır’da Yangın Söndürüldü, Etkilenmedi

YANGIN METRUK BİNADA ÇIKTI

Diyarbakır’ın merkez Yenişehir ilçesinde metruk bir binada çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Edinilen bilgilere göre, Kooperatifler Mahallesi’nde dün gece saatlerinde 3 katlı bir metruk yapıda henüz bilinmeyen bir sebepten yangın meydana geldi. Olayın bildirilmesi üzerine, bölgeye hem polis hem de itfaiye ekipleri sevk edildi.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı ve söndürdü. Yangında herhangi bir can kaybı veya yaralanmanın olmadığı öğrenildi. Yangının meydana geldiği metruk binadan yükselen alevler, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi.

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