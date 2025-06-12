Diyarbakır’da Yangın, Tel Kıvılcım Çıkardı

BİÇERDOVERDE YANGIN ÇIKTI

Diyarbakır’ın Kocaköy ilçesinde biçerdöverin patozuna giren bir tel, kıvılcım çıkararak yangın çıkmasına sebep oldu. Alınan bilgilere göre, Çaytepe Mahallesi’nde buğday biçme işlemi sırasında meydana gelen olayda, biçerdöverin patozuna giren tel, kıvılcım çıkmasına yol açtı.

VATANDAŞLAR YANGINI SÖNDÜRDÜ

Alevlerin yükselmesiyle birlikte biçerdöver, patozdan ayrılarak yangın söndürme faaliyetlerine başlandı. Yangın, çevredekilerin yardımlarıyla kontrol altına alındı ve söndürüldü. Olayda herhangi bir yaralanma yaşanmazken, yaklaşık 150 dönüm biçilmemiş buğday kül oldu.