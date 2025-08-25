Haberler

Diyarbakır’da Yangında 4 Kişi Yaralandı

YANGINDA YARALANANLAR

Diyarbakır’da, 4 katlı bir binanın en üst katında meydana gelen yangında 4 kişi yaralandı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü ve yaralı halk, hastaneye kaldırılarak gerekli tedaviye alındı. Olay, akşam saatlerinde Yenişehir ilçesinde, Sanayi Mahallesi’ndeki bir binanın son katında meydana geldi. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.

İTFAİYE MÜDAHALESİ VE YARALILARIN DURUMU

Yangın kısa sürede büyüyerek, 4 kişinin vücutlarının değişik yerlerinden yaralanmasına neden oldu. Olayın ardından durumdan haberdar olan yetkililer, bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk etti. İtfaiye ekipleri, hızlı bir müdahale ile yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastanelere götürüldü.

İNCELEME BAŞLATILDI

Yangının çıkış nedeni hakkında uzman ekipler tarafından inceleme başlatıldı. Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi, benzer olayların önlenmesi açısından önemli bir konu.

