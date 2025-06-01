Diyarbakır’da Yeni Çekirge Türü Bulundu

DİYARBAKIR’DA YENİ ÇEKİRGE TÜRÜ TANIMLANDI

Diyarbakır’ın Dicle ilçesinde bir doğasever tarafından yapılan keşifle yeni bir çekirge türü bulundu. İnceleme sırasında, bu türün daha önce kayıtlarda olmadığı tespit edildi. Almanya kökenli bir bilimsel dergide yayınlanan bu yeni çekirgeye ‘Troglophilus diclensis’ ismi verildi. Dicle Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Zooloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ali Satar, “Dicle ilçemizde bulduğumuz için bu ismi verdik. Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde daha önce böyle bir çekirge cinsine rastlanmamıştı. İlginç bir tür oldu” ifadelerini kullandı.

İNCELEME VE BULGULAR

Prof. Dr. Ali Satar, beraberindeki Doç. Dr. Sadreddin Tusun, Hakkari Üniversitesi’nden Prof. Dr. Mehmet Sait Taylan ve Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi’nden Prof. Dr. Deniz Şirin ile birlikte Dicle ilçesinde bulunan çekirgenin bulunduğu mağarayı inceledi. Mağaradaki inceleme sonucunda çekirgenin görüntüleri alındı ve detaylı araştırmalar yapıldı. Yapılan çalışma sonucunda, bu çekirgenin Türkiye’deki 17’nci mağara çekirgesi olduğu belirlendi.

MAĞARA ÇEKİRGESİ HAKKINDAKİ DETAYLAR

Prof. Dr. Ali Satar, “Bu görüntüde gördüğünüz çekirge ‘kambur çekirge’ diye geçiyor ve çok nemli yerlerde yaşıyor. Bir doğasever tarafından bana bunların görüntüleri atıldı. İlgimi çekti ve bu alana birkaç sefer gittik. Sonuç olarak, yeni bir tür olduğunu görmüş olduk.” dedi. Dicle anlamına gelen ‘Troglophilus diclensis’ isminin verildiği tür, özellikle nemli alanlarda ve mağara içlerinde yaşayabiliyor. Satar, “Çünkü dışarıdaki sıcaklık, gittiğimizde en az 40 dereceydi. Mağara içine girdiğinizde bu 20 dereceye iniyor. Nemli bir ortam, dolayısıyla bu dışarıda yaşayamaz.” diyerek türün yaşam koşullarına dikkat çekti.

YALOVA’DA KAÇAK SİGARA OPERASYONU

Yalova’nın Çiftlikköy ilçesinde, Ro-Ro Gümrük Limanı’ndan bir TIR’da gerçekleştirilen aramalarda bin 350 paket kaçak sigara ele geçirildi. TIR şoförü Z.B., gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çiftlikköy ilçesinde bulunan Ro-Ro Gümrük Limanı’ndan kaçak sigara sevkiyatı yapılacağı bilgisini aldılar. Kaçakçılık ve Organizasyon Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ile Çiftlikköy İlçe Jandarma Komutanlığı’nın ortaklaşa düzenlediği operasyonda, Z.B.’nin kullandığı TIR, liman girişinde durduruldu ve arama yapıldı. TIR’ın dorsesinin alt bölümüne gizlenmiş halde bulunan bin 350 paket farklı markalarda kaçak sigara ele geçirildi ve Z.B. gözaltına alındı.