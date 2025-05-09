Diyarbakır’da Yıkım Süreci Devam Ediyor

DİYARBAKIR’DA DEPREMDEN ETKİLENEN YAPILARIN YIKIMI DEVAM EDİYOR

Diyarbakır’da 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler sonucunda hasar gören yapıların yıkım işleri sürüyor. Kent genelinde depremde zarar gören binalar başta olmak üzere birçok yapının yıkım süreçleri devam ediyor. Merkez Bağlar ilçesinde bulunan Cemiloğlu Caddesi’ndeki Öven Apartmanı’nın yıkımı, çevre güvenliği alarak gerçekleştirildi.

BİNA YIKIM SÜREÇLERİNDE TEDBİRLER ALINIYOR

Yüklenici firmanın yıkım ekibi sorumlusu inşaat mühendisi Erhan Demir, yıkım işlemlerinin devam ettiğini ve toz çıkarmamaya özen gösterdiklerini belirtiyor. Demir, polis ekipleri ile birlikte yıkım güvenliği konusunda büyük bir titizlikle çalıştıklarını ifade etti. “En kısa sürede de tedbiri elden bırakmadan elimizdeki mevcut binaların yıkımını bitirmek üzere çalışmalar devam ediyor.” diyen Demir, yıkım süreci ile ilgili bir süre veremediklerini, çünkü hem günlük yaşamın devam etmesi gerekmesi hem de enerji nakil hatları ve yol kesintileri gibi nedenlerden dolayı belirli bir takvim oluşturmadıklarını söyledi.

Şu anda yıkımını üstlendikleri 137 yapının bulunduğunu açıklayan Demir, bunların çoğunu yıktıklarını ve yıkım süreçlerinin devam ettiğini aktarıyor. Ancak, boş olan binalara ilişkin bazı zorluklarla karşılaştıklarını ve bina sakinlerinin çıkmakta diretmesi gibi sıkıntılar yaşadıklarını kaydetti.