Diyarbakır’da Yüksel Güran’a Temyiz Verildi

YARGITAY’A TEMYİZ DİLEKÇESİ SUNULDU

Diyarbakır’da Narin Güran cinayetinde ‘ağırlaştırılmış müebbet’ hapis cezası alan anne Yüksel Güran’ın avukatı Yılmaz Demiroğlu, istinaf başvurusunun reddedilmesinin ardından Yargıtay’a sunulması için Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi 1’inci Ceza Dairesi Başkanlığı’na temyiz dilekçesi verdi. Narin Güran, 21 Ağustos 2024’te kaybolduktan sonra yapılan arama çalışmalarının 19’uncu gününde dere yatağında çuvalda, 30, 25 ve 20 kilo ağırlığında üç taşla kapatılıp, çalılıklar ile gizlenmiş halde cansız bedeni bulundu. Narin Güran’ın ölümüne ilişkin 12 kişi tutuklandı ve bunlardan 4’ü hakkında Diyarbakır 8’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı.

DAVADA ÖZEL BİR DURUM GÖRÜLDÜ

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, aracında Narin’e ait DNA ve kıl örnekleri bulunan amcası Salim Güran, annesi Yüksel Güran ve ağabeyi Enes Güran ile komşuları Nevzat Bahtiyar’ın gözaltına alındığı belirtildi. İddianameye göre, cesedi dere yatağına taşıdığı itiraf edilen Nevzat Bahtiyar, olay anında aynı evde bulunan diğer şüphelilerle birlikte ‘İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet cezasıyla yargılandı. Mahkeme, suçlamalar doğrultusunda sanıklara ağır cezalar verdi ve tutukluluk halleri devam ettirildi.

İSTİNAF BAŞVURULARI DEĞERLENDİRİLDİ

Tutuklu sanıkların avukatları ile baba Arif Güran’ın avukatları tarafından verilen istinaf dilekçeleri Diyarbakır 8’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde incelendi. Dava dosyası, değerlendirilmek üzere Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi 1’inci Ceza Dairesi’ne gönderildi. Cezaların onaylandığı başvuru üzerine, Bölge Adliye Mahkemesi, mahkemenin verdiği hapis cezalarını 20 Mayıs’ta oy çokluğuyla onadı.

HUKUKA AYKIRI DURUM TALEP EDİLDİ

Yüksel Güran’ın avukatı Yılmaz Demiroğlu, temyiz dilekçesinde, müvekkilinin aleyhine verilen kararın hukuka, usule ve yasaya aykırı olduğunu belirtti. Demiroğlu, “Kararın temyiz yoluyla incelenmesini, temyiz incelemesinin duruşmalı yapılmasına, temyiz başvurumuzun kabulü ile hükmün bozulmasına” talep etti. Dilekçede, “Kendi çocuğu öldürülmüş bir annenin yaşadığı derin acının kabul edilebilir bir delile dayanmaksızın soyut varsayımlarla rehin alınmasının kamuoyunda ‘suçlu anne’ algısına neden olduğunu” vurgulayarak müvekkilinin tahliyesini istedi.