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Diyarbakır’da Zincirleme Kaza Meydana Geldi

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ZİNCİRLEME KAZA DİYARBAKIR’DA MEYDANA GELDİ

Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesinde, Çelikevler Mahallesi’nde yer alan Diyarbakır-Elazığ kara yolunda korkutucu bir zincirleme kaza gerçekleşti. 21 AGL 534 plakalı otomobil, Mercedes marka 21 S 0771 işçi servisi minibüsü ve Mercedes marka 72 AAV 701 plakalı beton mikseri, sürücülerin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu çarpıştı.

KAZADA 11 KİŞİ YARALANDI

İhbarın ardından olay yerine hemen polis ve sağlık ekipleri gönderildi. Kazada yer alan araçlarda bulunan 11 kişi, kentteki hastanelere sevk edildi.

TRAFİK KONTROLLÜ OLARAK AKTİF

Polis, kazayla ilgili detaylı bir inceleme başlatırken, araç trafiği kontrollü bir şekilde sağlandı.

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