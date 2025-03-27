Diyarbakır’da Zincirleme Trafik Kazası: 3 Ölü

DİYARBAKIR’DA ZİNCİRLEME KAZA

Diyarbakır’da taziye dönüşü meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Alınan bilgilere göre, Bismil ilçesi Kırsal Tepe Mahallesi’nde, sürücülerinin kimliği ve plakaları henüz belirlenemeyen 4 aracın karıştığı bir kaza gerçekleşti.

KAZA SONRASI OKSİJEN VE JANDARMA EKİBİ SEVK EDİLDİ

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar sonrası olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri gönderildi. İlk belirlemelere göre, 3 kişi kazada yaşamını yitirirken, 4 kişi yaralandı. Ayrıca, kazaya karışan araçlardan ikisinin taziye dönüşünden döndüğü öğrenildi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Kazanın detayları hakkında inceleme sürüyor.