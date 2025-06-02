Diyarbakır’daki aile sayısı 384 oldu

DİYARBAKIR’DA AİLELER EVLAT NÖBETİNE DEVAM EDİYOR

Diyarbakır’da HDP İl Başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan ailelerin sayısı, 1992 yılında 16 yaşındayken Adana’da kandırılıp dağa kaçırılan oğlu Murat için gelen Mehmet Katacan’ın katılımı ile 384’e yükseldi. Terör örgütü PKK tarafından çocukları dağa kaçırılan aileler, 3 Eylül 2019’da HDP İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi başlattı. Bu eylem, 2 bin 100 gündür devam ediyor ve bugüne kadar 61 aile çocuklarına kavuştu.

MEHMET KARACAN’IN ACI HİKAYESİ

Oğlu Murat’ın kaybolduktan 1 yıl sonra gelen zarftaki mektupla, kandırılıp dağa kaçırıldığını öğrendiklerini belirten Mehmet Karacan, “Oğlum Adana’da 1992’de kayboldu gitti. Sabah işe gitti, bir daha dönmedi. Dönmeyince biz de merak ettik. Ben de 2-3 gün sonra gittim, Adana’daki savcılığa dilekçe verdim. Dedim, ‘Benim oğlum kaybolmuş, bulun’ diye. Bir türlü çıkmadı. Aradım, aradım bulamadım. İşte şimdi açılım olmuş, Allah razı olsun bu açılımı çıkaranlara. İnşallah faydalı olur. Herkesin çocuğu evine gelsin. Asker olsun, polis olsun, korucu olsun, kim olursa olsun kimse ölmesin, istemiyoruz. Bu memleketimizde kan dökülmesin artık. Allah razı olsun kim katkıda bulunuyorsa bu açılım için. Murat oğlum bir an önce gel eve. Ben seni merak ediyorum. Ben de annen de hastayız. Gel eve.” şeklinde konuştu.

Karacan, 1993’te oğlu hakkında aldıkları mektubu hatırlatarak, “Birisi bir gün kapıma bir mektup bıraktı. Baktım yazıyor, ‘Anne ben Siirt’teyim. Falan köydeyim, gel’ diye. Annesi gitti 2-3 gün aradı, bulamadı onu. Bulamayınca geldi eve. Oğlumun hayatta olup olmadığını bilmiyoruz. Bu memleket hepimize yeter. Hepimiz bu memleketin evladıyız.” ifadelerini kullandı.