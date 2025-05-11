Diyarbakır’daki Anneler, Evlat Nöbeti Sürdürüyor

ANNELER GÜNÜ’NDE EVLAT NÖBETİ SÜRÜYOR

Diyarbakır’da terör örgütü tarafından çocukları dağa kaçırılan aileler, Anneler Günü’nde HDP il binası önündeki evlat nöbetlerine devam ediyor. AK Parti Diyarbakır Milletvekili Suna Kepolu Ataman ile İçişleri Bakanlığı Bakan Müşaviri Hatice Atan, 3 Eylül 2019’dan bu yana süren evlat nöbetini gerçekleştiren aileleri ziyaret etti. Bugüne kadar 61 ailenin evlatlarına kavuştuğu bilgisiyle birlikte sohbet eden Suna Kepolu Ataman ve Hatice Atan, ziyareti sonrasında birlikte balon uçurdu.

TERÖRSÜZ BİR TÜRKİYE HEDEFİ

AK Parti Diyarbakır Milletvekili Suna Kepolu Ataman, “Terörsüz bir Türkiye hepimizin umududur ve hepimizin beklentisidir. Artık Türkiye’de yeni bir heyecan, yeni bir yaşam, yeni bir gayret olacak. Artık Kürtler, Türkler kucaklaşacak bir Türkiye’miz olacak” şeklinde açıklama yaptı. İçişleri Bakan Müşaviri Hatice Atan ise yeni bir sürecin başladığını belirterek, “Barış içerisinde annelerimiz bir daha gözyaşı dökmeyecek. Anneler olarak buna destek vermeye devam edeceğiz. İnşallah umut ediyoruz ki 40 yıldır, özellikle doğuda yaşayan, terör örgütü biter. Bir yandan evladını vatan uğruna şehit veren annelerimiz, diğer yandan Diyarbakır annelerimizin destekleri olacaktır” diye ekledi.

MÜCADELELERİ BOŞA GİTMEYECEK

Evlat nöbetini sürdüren annelerden Sadiye Tokay, “İnşallah iyi haberler alırız, evlatlarımıza kavuşuruz. Biz huzurlu, barış içinde ve terörsüz bir Türkiye istiyoruz. İnşallah bu mücadelemiz boşa gitmeyecektir” ifadelerini kullandı. Bir diğer anneden Mevlüde Üçdağ ise, “Sayın Cumhurbaşkanımız, Sayın Devlet Bahçeli ile bu süreci başlattığı için Allah onlardan razı olsun. Ben bu Anneler Günü’nü evladımdan ayrı geçirdim. İnşallah en büyük hediyem evladıma kavuşmamdır” dedi.

Haber ve görüntüler Selim Kaya tarafından Diyarbakır’da çekildi.