Diyarbakır’daki Bebekler İçin Yardım Paketi

HEDEF YENİDOĞAN BEBEKLERİN İHTİYAÇLARI

Diyarbakır Müftülüğü aracılığıyla ve gönüllülerin katkılarıyla Diyarbakır Çocuk Hastalıkları Hastanesi’nde tedavi gören yenidoğan bebeklere hediye paketleri ulaştırıldı. Hazırlanan kıyafet paketleri, görevli ve gönüllülerin titiz çalışmaları sayesinde, minik bebeklere ulaşması için hastane yetkililerine teslim edildi. Bu destekle, ailelerin üzerindeki yükün biraz olsun hafifletilmesi ve bebeklerin ihtiyaçlarının giderilmesi amaçlandı.

SOSYAL ÇALIŞMALAR DEVAM EDECEK

İl Müftüsü Celal Büyük, her bir çocuğun bir emanet olduğunu belirterek, “Onların sağlıklı bir şekilde büyümelerine katkıda bulunmak en büyük temennimizdir. Bu tür sosyal içerikli çalışmalarımıza vakıf olarak devam edeceğiz” ifadelerini kullandı. Gerçekleştirilen yardım faaliyeti, hastane yönetimi ve aileler tarafından da büyük bir memnuniyetle karşılandı.

Şahinbey Belediyesi Ailelere Destek Veriyor

Şahinbey Belediyesi, zor durumda olan bir aileye yardım ederek sosyal belediyecilik anlayışını pekiştiriyor. Desteklenen aile, yaşam koşullarında önemli iyileşmeler sağladı.
Endonezya’da Kızamık Salgını Yaşandı

Doğu Cava'da meydana gelen kızamık salgınında 17 kişi yaşamını yitirdi. Yetkililer, durumu kontrol altına almak için büyük bir aşılama kampanyası başlattı.

