Diyarbakır’daki Eylemciler Babalar Gününü Hüzünle Geçiriyor

EVLAT HASRETİYLE BURUK KUTLAMA

Diyarbakır’da eski HDP il binası önünde, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma umuduyla oturma eylemi gerçekleştiren babalar, Babalar Günü’ne evlat özlemi içinde girdi. 3 Eylül 2019’da başlayan evlat nöbeti, aileler tarafından kararlılıkla devam ettiriliyor.

ANLAMSIZ BİR GÜN

Mehmet Aydın’ın babası Nihat Aydın, Babalar Günü’nün kendileri için bir anlam taşımadığını ifade etti. “Babalar Günü bizim neyimize. Evladımız yanımızda olmadıktan sonra, evladımıza kavuşmadıktan sonra. Sizin evladınız olsa, yanınızda olsa size bir çakıl taşı dahi hediye etse sizin için dünyalara bedel olur. Bizde bu da yok. Evlatlarımıza kavuşuruz o zaman Babalar Günü’nü de kutlarız, Anneler Günü’nü de kutlarız” dedi.

ÇOCUKLARINA SESLENİYOR

Ramazan Üçdağ’ın babası Recep Üçdağ ise Babalar Günü olmasına rağmen nöbetlerine devam ettiklerini dile getirdi. Üçdağ, “Evlatlarımızın yolunu bekliyoruz. Babalar Günü’nde gerçekten çok hüzünlü bir şekilde geçiyor. Buradan tüm evlatlara sesleniyorum. Artık bırakın, gelin. Bakın Türkiye’de ‘Terörsüz Türkiye’ süreci başladı. Bırakın silahlarınızı gelin, devletimize teslim olun. Babalarınızla, ailelerinizle kucaklaşın. Buradaki tüm aileler çok mağdur, evlatlarının yolunu gözlüyorlar. Bu süreç örgüt içinde bir fırsat, gelin teslim olun” ifadelerini kullandı.