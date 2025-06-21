Diyarbakır’daki Hacıbaba Pastaneleri Ziyaret Edildi

ZİYARET GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya ile Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Fidan, Diyarbakır’ın önde gelen markalarından Hacıbaba Pastanelerinin fabrikasına destek ziyaretinde bulunuyor. Hacıbaba Pastaneleri, Diyarbakır’a ek olarak birçok lokasyonda bayisi ile faaliyetlerini sürdürüyor.

Diyarbakır’ın önemli markalarından biri olan Hacıbaba Pastanelerinin sahibi Yılmaz Elaldı, DTSO Başkanı Kaya ve OSB Başkanı Fidan’a günlük üretim kapasiteleri ve aktif süreçleri hakkında bilgi sunuyor. Elaldı, üretimlerine kesintisiz bir şekilde devam edeceklerini de ifade ediyor.