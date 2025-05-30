Diyarbakır’daki Narin Güran Davasında Karar Verildi

DAVADA KARAR AÇIKLANDI

Diyarbakır’da Narin Güran cinayetiyle ilgili yürütülen davada, 6’sı tutuklu toplam 12 sanık ve 3 suça sürüklenen çocuk yargılandı. “Suçluyu kayırma” suçlamasıyla 6 aydan 5 yılına kadar hapis cezası talep edilen sanıkların dava süreci Diyarbakır 17. Asliye Ceza Mahkemesinde gerçekleşti. Tutuklu sanıklar, geniş güvenlik önlemleri altında Diyarbakır Adliyesi’ne getirildi. Dava, kapalı olarak gerçekleştirilen dördüncü duruşmada tüm sanıklar, suça sürüklenen çocuklar ve avukatların katılımıyla devam etti. Duruşmaya, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği (UCİM) avukatları da katıldı.

MÜTALAA İLE SAVUNMALAR YAPILDI

Duruşma, cumhuriyet savcısının mütalaasını okumasıyla başladı. Sanıklar ve suça sürüklenen çocukların bazı avukatları da savunmalarını gerçekleştirdi. Duruşa verilen aranın ardından, diğer avukatlar da savunmalarını yaptı. Duruşmada Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile UCİM avukatları da söz aldı. Son sözleri sorulan sanıklar ve çocuklar, suçlamaları reddederek tahliye ve beraat talep etti.

Mahkeme, “suçluyu kayırma” suçundan yargılanan tutuklu sanıklar Birsen, Fuat ve Maşallah Güran’a 3 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Tutuklu sanık Salim Güran’ın işçisi Mehmet Selim Atasoy, Mehmet Şevket Kaya ve Muhammed Kaya ise 3 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Diğer tutuksuz sanıklardan Hediye Güran’a 3 yıl 6 ay, Şeyma Kaya, İbrahim Halil Güran, Barış Güran, Kurtuluş Güran ve Ömer Faruk Güran’a ise 3 yıl hapis cezası verildi. Suça sürüklenen çocuklar R.A. (16) 1 yıl 3 ay, M.G. (16) ve İ.K. (17) ise 1 yıl 8 ay hapis cezasına hükmedildi. Mahkeme, çocukların 3 yıl süreyle denetim altında tutulmasına karar verdi.

OLAYIN GEÇMİŞİ VE YARGILAMA SÜRECİ

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, 21 Ağustos 2024’te kaybolan Narin Güran’ın cesedinin 8 Eylül 2024’te Eğertutmaz Deresi’nde bulunması üzerine yürütülen soruşturma tamamlandı. Başsavcılık, 12 kişi hakkında “suçluyu kayırma” suçundan iddianame düzenledi. Suça sürüklenen çocuklarla ilgili olarak açılan dava, Diyarbakır 2. Çocuk Mahkemesi’nde birleştirildi. Olayla ilgili anne, ağabey ve amcanın tutuklu yargılanmasına da başlandı.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET CEZASI

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, cinayetle ilgili Yüksel, Enes ve Salim Güran’a “iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istedi. Mahkeme, ayrıca Narin’in cansız bedenini sakladığını itiraf eden Nevzat Bahtiyar’a 4 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi, verilen cezalara itirazları inceledi ve hapis cezalarını hukuka uygun buldu.