Diyarbakır’daki Orman Yangınları Hızla Yayılıyor

ORMAN YANGINLARINA MÜDAHALE DEVAM EDİYOR

Diyarbakır, Karaman ve Kocaeli’nde meydana gelen orman yangınlarına ekiplerin müdahalesi sürüyor. Yangınların rüzgarın etkisiyle hızla yayıldığı ifade ediliyor. Türkiye, son aylarda orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Aşırı sıcakların etkisiyle artan yangınlara her gün bir yenisi ekleniyor. Gündüz boyunca birçok orman yangını çıkarken, Diyarbakır’da çıkan yangın hızla yayıldı. Ayrıca Kocaeli’nin Karamürsel ilçesinde de benzer yangınların görüldüğü kaydedildi. Akçat ve Suludere Mahallesi mevkisinde bilinmeyen sebeplerle yangın başladı. Durumun bildirilmesi üzerine itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri olay yerine yönlendirildi.

DUMAN VE GÖRÜŞ MESAFESİ

Ekipler, rüzgarın etkisiyle yayılan alevleri kontrol altına almak için karadan arazözlerle, havadan ise yangın söndürme helikopteriyle müdahale ediyor. Bölgedeki yoğun duman nedeniyle görüş mesafesinin düşmesi dikkat çekiyor. Bursa’da ise yangın, İznik’teki Bayındır Mahallesi’nde çıktı. Yangının çıkış sebebi henüz belirlenemedi, ancak sıcak hava ve rüzgar nedeniyle alevlerin hızla yayıldığı bildirildi. Ekipler, hem karadan hem de havadan yoğun bir müdahaleye başladı ve yangının yerleşim alanlarına sıçramaması için çevrede güvenlik önlemleri artırıldı.

DIĞER YANGINLAR VE MÜDAHALELER

Karaman’ın Ermenek ilçesine bağlı Ardıçkaya köyünün Yaylacık mevkisinde de 13.30 sıralarında belirsiz bir nedenle orman yangını yaşandı. Rüzgarın etkisiyle alevler hızla yayıldı. Dumanları fark eden köylüler ihbarda bulundu ve Karaman ile Ermenek’ten Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ile AFAD’a bağlı birçok ekip bölgeye sevk edildi. Yalova’ya bağlı Kazımiye ve Gacık köyleri arasında, ayrıca Çınarcık ilçesinin Kocadere ve Çiftlikköy ilçesinde de yangın çıktı. İhbar üzerine çok sayıda itfaiye, AFAD, TOMA, polis ve jandarma ekipleri bu bölgelere yönlendirildi. Yangınlar rüzgarın etkisiyle hızla yayıldı, ancak ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı. Kazımiye ve Gacık köyleri arasında meydana gelen yangında, bir sera ve büyükbaş hayvanların bulunduğu ahır kullanılamaz hale gelirken, hayvanların yangında herhangi bir zarar görmediği belirtildi.