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Diyarbakır’daki Otomobil Yangını Söndürüldü

OTOMOBİLDE YANGIN ÇIKTI

Diyarbakır’da bir otomobilde meydana gelen yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesinin açık otoparkında park halindeki bir araç, henüz neden kaynaklandığı bilinmeyen bir sebepten yangın çıkardı.

İTFAİYE EKİPLERİ OLAY YERİNDE

Yangının çıkmasıyla birlikte durumu fark eden vatandaşlar, derhal ihbarda bulundu. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevleri söndürdü. Yangın, aracın ciddi şekilde hasar görmesine yol açtı.

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