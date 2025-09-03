Diyarbakır’daki Şeyh Hakkında Dava Açıldı

DİYARBAKIR’DA ŞEYH OLDUĞUNU İDDİA EDEN ŞAHIS VE AİLESİ HAKKINDA DAVALAR AÇILDI

Diyarbakır’da kendisini şeyh olarak tanıtan A.A.’nın, 175 milyon lira değerinde malvarlığı bulunduğu belirlendi. Bu şahıs ve ailesi hakkında toplamda 17 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. A.A. hakkında yaklaşık iki yıl önce iki ayrı soruşturma başlatıldı. Araştırmalar sonucunda A.A.’nın dergah kurduğu, para karşılığı muska hazırladığı ve özel müşterilerini başka bir semtte ağırladığı ortaya çıktı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bu soruşturmada, delil yetersizliğinden dolayı takipsizlik kararı verildi. Ancak, suçtan kaynaklanan mal varlığını aklama suçuyla ilgili yürütülen soruşturmada da benzer bir takipsizlik kararı verildi. MASAK’tan gelen raporda, A.A.’nın hayatı boyunca herhangi bir iş yapmamış olduğu, fakat kendi ve akrabaları adına toplam 175 milyon lira malvarlığına sahip olduğu tespit edildi. Raporda ayrıca, 2019-2023 yılları arasında A.A.’nın hesaplarında önemli miktarda para giriş ve çıkışı olduğu dikkat çekti.

MAL VARLIKLARININ AKRABALAR ÜZERİNDEN AKTARILDIĞI ORTAYA ÇIKTI

Ayrıca A.A.’nın üzerine kayıtlı gayrimenkuller ve araçlar bulunurken, eşinin ve çocuklarının da resmi geliri olmamasına rağmen önemli bir mal varlığına sahip olduğu belirlendi. Yapılan incelemede, bu mal varlıklarının A.A.’nın akrabaları ve müritlerinin çocuklarının üzerine geçirildiği anlaşıldı. Bu gelişmelerin ardından, Başsavcılık takipsizlik kararını geri aldı. Şüpheli A.A. ile oğlu C.A. hakkında 17 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Ayrıca diğer sekiz şüpheli için de suçtan kaynaklanan mal varlığını aklama suçundan yedi yıla kadar hapis cezası talep edildi. Davanın ilk duruşması Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nde gerçekleşecek.