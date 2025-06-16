Diyarbakır’daki STK’lar, İsrail’i Kınıyor

SİVİL TOPLUM KURULUŞLARINDAN İSRAİL’E TEPKİ

Diyarbakır’da faaliyet gösteren Sivil Toplum Kuruluşları (STK) temsilcileri, İsrail’in İran ve Filistin’e yönelik saldırılarını kınamaya devam ediyor. Sultan Şeyhmuz Ez-Zuli Derneği’nin Başkanı Ahmet Baysal, İsrail’i eleştiren bir açıklama yaptı. Baysal, İsrail’in Filistin halkına ve son olarak İran’a karşı düzenlediği saldırılar üzerine sert bir ifade kullandı.

Baysal, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail’in uzun süredir Ortadoğu’da terör estirdiğini dile getirdi. “Siyonist İsrail, başta Filistin olmak üzere tüm Ortadoğu’da yıllardır masum sivillere yönelik sistematik saldırılar gerçekleştirmektedir. Kadın, çocuk, yaşlı demeden yapılan bu saldırılar tam anlamıyla bir insanlık suçudur.” ifadelerini kullandı. Filistin’deki yıllardır süren işgal ve zulüm politikalarının devam ettiğine dikkat çeken Baysal, İran’a yönelik terör saldırısının, İsrail’in bölgede barışı istemediğini açıkça gösterdiğini vurguladı.

ULUSLARARASI TOPLUMUN SESSİZLİĞİNE ÇAĞRI

Baysal, uluslararası toplumun sessizliğine de tepki göstererek, “Dünya kamuoyu ve uluslararası kuruluşlar bu zulme karşı sessiz kalmamalıdır. İsrail’in işlediği bu suçlar cezasız kalmamalı, insanlık onuru adına gerekli adımlar atılmalıdır.” şeklinde görüş belirtti. Ayrıca, Sultan Şeyhmuz Ez-Zuli Derneği olarak her zaman mazlum halkların yanında olacaklarını ifade eden Baysal, Filistin halkına yönelik dayanışma çağrısında bulunarak açıklamasını sonlandırdı.

– DİYARBAKIR