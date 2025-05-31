Diyarbakır Derneği Olağan Kurulunu Gerçekleştirdi

GENEL KURULDA GÜVEN TAZELENDİ

Diyarbakır Sanayici ve İş Dünyası Derneği 2. Olağan Genel Kurulu gerçekleşti. Genel Kurulda mevcut Başkan Şeyhmus Akbaş ve yeni yönetimi yeniden seçildi. Bu önemli olay, bugün saat 10:30’da Diyarbakır Ticaret Borsası konferans salonunda gerçekleştirildi. Divan Başkanlığını üstlenen Şah İsmail Bedirhanoğlu, seçimli Genel Kurulda mevcut Başkan Akbaş ve yeni yönetim kurulunu tekrar göreve getirdi. Seçim sonucunun açıklanmasının ardından, yeni yönetim kurulu üyeleri ve Başkan Akbaş, aile fotoğrafı çektikten sonra tebrikleri kabul ettiler.

İŞ DÜNYASINA ÖNEM VERİLİYOR

Seçimlerin ardından konuşan Şeyhmus Akbaş, derneklerinin bölgede en fazla meslek yatırımcısını barındıran sivil toplum kuruluşu olduğunu vurguladı. Akbaş, “Bu durum iş dünyasına ve girişimciliğe verdiğimiz önemin en açık göstergesidir. DİSİDER olarak bizler bu toprakların potansiyeline, insanımızın azmine ve girişimciliğine yürekten inanıyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Diyarbakır’ın kalkınmasına katkı sunmak, üretme ve istihdamı arttırmak için tüm gücümüzü çalışmak için harcayacağız.” ifadelerini kullandı. Akbaş, önümüzdeki dönemde sanayici, tüccar ve girişimcilerin sesi olmayı sürdürerek daha fazla proje, daha güçlü ortaklıklar ve daha fazla katılımla yoluna devam edeceklerini belirtti. Ayrıca, geçmişte kendileriyle yol alan tüm yönetim kurulu üyelerine, emek veren paydaşlara ve destek veren üyelere teşekkür etti.

KATILIMCILAR BÜYÜK İLGİ GÖSTERDİ

Seçimli Genel Kurul toplantısına Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Başkanı Mehmet Kaya, Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Diyarbakır İl Başkanı İhsan Aytekin, Diyarbakır Organize Sanayi İşadamları Derneği (DOSİAD) Başkanı Mehmet Ali Sağır, Hak Sanayici ve İş Adamları Derneği (HAKSİAD) Başkanı Selahattin Güneş, Diyarbakır İş Kadınları Derneği (DİKAD) Yönetim Kurulu Başkanı Müzeyyen Kaya ve Diyarbakır Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı (DESOB) Alican Ebedinoğlu katıldı.