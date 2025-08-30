Haberler

Diyarbakır-Eğil Yolunda Kaza Gerçekleşti

KAZA ANI DİYARBAKIR’DA YAŞANDI

Diyarbakır-Eğil kara yolunda akşam saatlerinde meydana gelen kaza, Adıyaman’dan ilçeye gezi amaçlı gelen yolcuları taşıyan M.G. yönetimindeki 02 AFJ 279 plakalı minibüsün kontrolden çıkarak demir bariyerlere çarpmasıyla gerçekleşti. Bu talihsiz olayda 1 kişi yaşamını yitirirken, 16 kişi de yaralandı.

OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Kazanın ardından olay yerine sağlık, itfaiye, UMKE ve jandarma ekipleri gönderildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından bölgedeki hastanelere götürülerek tedavi edilmeye alındı. Yaralılardan 3’ünün sağlık durumunun ağır olduğu bildirildi. Ayrıca, kazanın sebebini araştırmak amacıyla bir soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

