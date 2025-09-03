Diyarbakır, Elazığ, Batman, Siirt, Mardin, Bingöl’de Mevlit Kutlandı

Diyarbakır, Elazığ, Batman, Siirt, Mardin ve Bingöl’de Mevlit Kandili nedeniyle çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi. Diyarbakır’ın Sur ilçesindeki Ulu Cami, İslam aleminin beşinci Harem-i Şerif’i olarak kabul ediliyor. Akşam namazının ardından burada Kur’an-ı Kerim okunarak mevlit icra edildi, ilahi ve kasideler seslendirildi. İl Müftü Yardımcısı Selahattin Yılmaz ve cemaat, Türkiye’nin birliği ve İslam alemi için dua etti. Etkinlik sonrası Diyarbakır Vakıflar Bölge Müdürlüğü, katılımcılara ikramda bulundu.

ELAZIĞ’DA MEVLİT KANDİLİ ETKİNLİĞİ

Elazığ’da da camilerde toplanan halk, Mevlit Kandili’ni kutladı. İl Müftülüğü tarafından tarihi İzzet Paşa Camisi’nde düzenlenen programda, Kur’an-ı Kerim okundu, dualar yapıldı. İcra edilen mevlidin ardından salavat getirildi. Cami çıkışında Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, katılımcılara ikramda bulundu.

BATMAN’DA DUA VE MEVLİT ETKİNLİĞİ

Batman’da, İl Müftülüğünce Necat Nasıroğlu Külliyesi’nde düzenlenen programda da Kur’an-ı Kerim okundu ve dualar yapıldı. İl Müftüsü Ahmet Durmuş, gecenin önemi hakkında vaaz verdi. Türkçe, Kürtçe ve Arapça mevlitlerin okunduğu etkinlik sonrası, vatandaşlara ikramda bulunuldu.

SIIRT’TA MEVLİT KANDİLİ COŞKUSU

Siirt’te Hacı Fethi Serin Camisi’nde bir araya gelen halk, yatsı namazını kıldıktan sonra dua etti. Namazın ardından vaaz verildi, mevlit okundu ve ilahiler seslendirildi. Cami avlusunda AK Parti Siirt İl Başkanlığı tarafından kandil simidi ikram edildi.

MARDİN’DE KUTLAMALAR

Mardin’de düzenlenen programda, Şakir Nuhoğlu Camisi’nde Kur’an-ı Kerim ve mevlit okundu. İlahilerin seslendirildiği etkinlikte, İl Müftüsü Enver Türkmen Mevlit Kandili hakkında vaaz verdi. Cami çıkışında Valilik, Mardin Büyükşehir Belediyesi ve Vakıflar Bölge Müdürlüğü, katılımcılara çeşitli ikramlar sunuldu. Programa Vali Tuncay Akkoyun, AK Parti Mardin Milletvekili Faruk Kılıç ve diğer protokol üyeleri katıldı.

BİNGÖL’DE MEVLİT KANDİLİ

Bingöl’ün Solhan ilçesinde de Mevlit Kandili dolayısıyla camilerde programlar düzenlendi. Ulu Cami’de yapılan etkinlikte Kur’an-ı Kerim okundu ve mevlit icra edildi. Vaiz Osman Numanoğlu, gecenin önemine dair vaaz verirken, dua da edildi. Cami çıkışında cemaate çeşitli ikramlar yapıldı.