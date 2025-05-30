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Diyarbakır Havalimanı’nda Pist Tekrar Açıldı

DİYARBAKIR HAVALİMANI PİSTİ YENİDEN UÇUŞLARA AÇILDI

Diyarbakır Havalimanı’nda onarılan pist, yeniden uçuş trafiğine açıldı. Alınan bilgilere göre, Diyarbakır Havalimanı’nda dün 8. Ana Jet Üs Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen rutin kontroller sırasında pistte çatlak tespit edildi. Bu durum üzerine hemen bakım ve onarım çalışmaları başlatıldı ve çalışmalar tamamlandı.

PİSTE YAPILAN ONARIM ÇALIŞMALARI SONRASI UÇUŞ TRAFİĞİ BAŞLADI

Diyarbakır Havalimanı Müdürlüğü, rutin kontroller sırasında pistte çatlak tespit edildiğini ve bu nedenle uçuş emniyetini sağlamak amacıyla ilgili pistin uçuş trafiğine kapatıldığı bilgisini verdi. Bakım ve onarım çalışmalarının ardından, ilgili havacılık bildirisi (NOTAM) yayımlanarak pist yeniden uçuş trafiğine açıldı.

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