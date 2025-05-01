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Diyarbakır Hurdacılar 1 Mayıs’ı Kutladı

DİYARBAKIR’DA HURDACILAR ÇALIŞMALARA DEVAM ETTİ

Hurdacılar çarşısındaki esnaf, 1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı’nı kutladı. Diyarbakır’ın merkez Yenişehir ilçesinde bulunan hurdacı esnafı, bu önemli günde işçi ve emekçilerin bayramını kutlamak amacıyla çalışmaya devam etti.

Esnaflardan Metin Baran, diğer çalışan işçilerle beraber bayramı kutladığını dile getirdi. Abdullah Baran ise, “Gerçek işçi, emekçi biziz” diyerek, “Bizim gibi bütün emekçilerin, işçilerin 1 Mayıs işçi ve emekçi bayramı kutlu olsun” ifadelerini kullandı. Hurdacı esnafı, bu anlamlı günde dayanışma ve birlik mesajı vererek, işçi sınıfının önemini vurguladı.

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