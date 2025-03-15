Diyarbakır Hz. Süleyman Camisi’nde Teravih Namazı

Diyarbakır’da iftar sonrasında vatandaşlar, tarihi Hz. Süleyman Camisi’nde yaklaşık iki saat süren teravih namazını kılıyor. Bu cami, Sur olayları sonrası bir süre kapalı kaldıktan sonra yeniden cemaatine kapılarını açtı. Diğer camilerden farklı olarak burada teravih namazı yaklaşık iki saat sürüyor ve kentte en uzun teravih namazının kılındığı yer olarak biliniyor. Her gün bir cüz’ün okunduğu teravih namazına katılanlar, manevi bir huzur içinde camiden ayrılıyor.

TERAVİH NAMAZININ RUHU

Hz. Süleyman Cami imamı Yakup Bulutlu, bu Ramazan ayında cüzle teravih namazı kıldıklarını belirtiyor. Bulutlu, “Ramazan-ı şeriflerin en güzel hediyelerinden biri de teravih namazı kılmaktır. Her bir rekatta bir sayfa okuyarak namazlarımızı kılmaya çalışıyoruz. Tabii biraz daha yavaş, teravihin ruhuna uygun kılıyoruz. Teravih aslında yavaş yavaş, rahatlaya rahatlaya kılınan bir namaz manasındadır. Cüzle teravihler de bunun en güzel örneklerindendir” şeklinde açıklama yapıyor. Bu geleneğin yıllardır süregeldiğini vurgulayan Bulutlu, vatandaşları camiye beklediklerini ifade ediyor.

MANEVİYATIN YÜKSELDİĞİ BİR ORTAM

Vatandaşlardan Yusuf Olat, Hz. Süleyman Camisi’ne teravih namazı için geldiğini belirtiyor. Olat, “Burada özellikle her gün cüz şeklinde okunuyor. Maneviyatı gayet yüksek, bu yüzden kısa olmasındansa uzun olmasını tercih ediyorum. Allah razı olsun hocamızdan, gayet güzel kıldırıyor” diyor. Her gün bir camide teravih namazı kılan Yusuf Yetiş ise Hz. Süleyman Camisi’nin kendisi için 15’inci cami olduğunu ifade ediyor. Yetiş, “Çok güzel bir atmosferdi, cüz okunduğu zaman yorucudur ama manevi huzur çok yüksek. Hoca da güzel okudu” şeklinde görüşlerini paylaşıyor.