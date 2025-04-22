Diyarbakır İl M.E. Müdürü, 23 Nisan’ı kutladı

DIYARBAKIR İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ’NÜN MESAJI

Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı sebebiyle bir mesaj yayımladı. Küçükali, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının 105. yıl dönümünü ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuklara sunduğu 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı coşkuyla kutladıklarını ifade etti. 23 Nisan 1920’de halka ait mümkün olan bağımsızlık mücadelesinin “Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir” ilkesiyle tarih sahnesinde güçlü bir şekilde ilan edildiğini vurguladı.

GELECEĞİN TEMİNATI ÇOCUKLAR

Küçükali, “Bugün 23 Nisan ruhunu ‘Türkiye Yüzyılı’ hedefleriyle taçlandırıyor, güçlü bir gelecek için emin adımlarla ilerliyoruz” dedi. Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, bu mutlu günü çocuklara bayram olarak hediye ederek tüm dünyaya örnek bir mesaj verdiğini belirtti. 23 Nisan’ın sadece bir bayram değil, aynı zamanda milletin evlatlarına duyduğu güvenin bir göstergesi olduğunu söyledi. Sevgili çocukların eğitimde Türkiye Yüzyılı vizyonuyla şekillenen yeni Maarif Modeli’nin merkezinde yer aldığını ve toplumun ihtiyaçlarına cevap verecek çağdaş bireyler olarak yetişeceklerini dile getirdi.

KÜLTÜR VE DEĞERLERİ KORUMAK

Küçükali, “Sizlerin gözlerindeki ışık, yarınlarımızın umudu ve Türkiye’mizin en büyük güvencesidir” dedi. En önemli sorumluluğun, bu güzel vatanı, köklü kültürü ve milli değerleri koruyup yaşatmak olduğuna dikkat çekti. Bağımsızlık, milli irade ve ortak ideallerin gelecek nesillere aktarılmasının herkes için büyük bir görev olduğunu belirtti. Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda yetişen her bireyin, ülkenin gelişiminde önemli bir rol oynayacağına inandığını ifade etti. Son olarak, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere vatan için mücadele eden şehit ve gazileri rahmet, minnet ve şükranla anarak, bu duygu ve düşüncelerle mesajını tamamladı.