Diyarbakır İl Sağlık Müdürü Ziyaret Gerçekleştirdi

DİYARBAKIR İL SAĞLIK MÜDÜRÜ’NÜN ZİYARETİ

Diyarbakır İl Sağlık Müdürü Emre Asiltürk, Çermik Kaymakamı Adem Karataş ve Belediye Başkanı Şehmus Karamehmetoğlu’na bir ziyaret gerçekleştirdi. Asiltürk, ilk olarak Kaymakam Karataş’ı makamında ziyaret ederek, ilçedeki sağlık yatırımlarına dair değerlendirmelerde bulundu.

HEDEF YENİ YATIRIMLAR VE GELİŞTİRME PROJELERİ

Asiltürk, ardından Belediye Başkanı Karamehmetoğlu’nu belediye hizmet binasında ziyaret etti. Bu görüşmede, ilçedeki mevcut sağlık hizmetleri, yeni yatırımlar ve vatandaşlara sunulan sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesine yönelik projeler detaylı şekilde ele alındı. Başkan Karamehmetoğlu, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “İlçede sağlık alanında atılacak her adımda belediye olarak üzerimize düşeni yapmaya hazırız.” sözlerini kullandı. Asiltürk ise ilçedeki sağlık yatırımlarının önemine dikkat çekerek, desteklerinden dolayı belediye yönetimine teşekkür etti.