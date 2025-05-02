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Diyarbakır’ın Çermik İlçesinde Dolu Yağdı

ŞIDDETLI YAĞIŞLAR SONRASI YOLDA ZORLUKLAR

Diyarbakır’ın Çermik ilçesinde sağanak yağış ve dolu yaşandı. Akşam saatlerinde ilçe merkezinde başlayan gök gürültülü yağış, etkisini giderek artırdı. Sağanak nedeniyle bazı yollarda su birikintileri oluştu ve sürücüler, ilerlemekte zorlanıyor.

DOLU ETKİSİ SÜRÜYOR

Yağışın ardından gelen dolu, ilçe merkezinde yolları adeta beyaz bir örtüyle kapladı. Bu durum, sürücüler için ek zorluklar oluşturuyor. Dolu ve sağanak, yaşamı olumsuz etkiliyor ve dikkat gerektiren bir durum ortaya çıkıyor.

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