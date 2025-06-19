Diyarbakır’ın Hazro’sunda Uyuşturucu Ele Geçirildi

DİYARBAKIR’DA KENEYVİR OPERASYONU

Diyarbakır’ın Hazro ilçesinde gerçekleştirilen bir operasyonda, 22 bin kök kenevir bitkisi ve 12 kilo kubar esrar ele geçirildi. Bu operasyonlar sırasında iki şüpheli gözaltına alındı.

JANDARMADAN KOORDİNELİ OPERASYON

İl Jandarma Komutanlığı ile Hazro İlçe Jandarma Komutanlığı, ilçedeki Meşebağları, Kavaklıboğaz ve İncekavak mahallelerinde eş zamanlı operasyonlar düzenledi. Yapılan bu operasyonlar sonucunda toplamda 22 bin kök kenevir bitkisi ile 12 kilo kubar esrar yakalandı. İki kişi gözaltına alınarak, soruşturma süreci başlatıldı.