Diyarbakır’ın Lezzetleri Franchising ile Yayılacak

DİYARBAKIR’IN KÖKLÜ LEZZETLERİ FRANCHISING İLE BÜYÜYOR

Diyarbakır’da 1984 yılında kurulan Hacı Baba Pastaneleri, uzun yıllardır şehrin vazgeçilmez lezzet duraklarından biri olarak faaliyet gösteriyor. Geleneksel tatları ve kaliteli hizmet anlayışı ile geniş bir hayran kitlesi elde eden marka, şimdi franchising modeliyle Türkiye’nin ve dünyanın çeşitli noktalarında şubeler açmayı hedefliyor.

Hacı Baba Pastaneleri, Diyarbakır’ın otantik lezzetlerini daha geniş kitlelere ulaştırma amacına yönelik olarak franchising sistemine geçiyor. Özellikle baklava, kadayıf, künefe ve Diyarbakır’a özgü şekerlemeleri ile öne çıkan marka, Anadolu’nun zengin mutfak kültürünü uluslararası arenaya taşımayı planlıyor. Güçlü tedarik zinciri, standart kalite politikası ve köklü marka kimliği ile yatırımcılara karlı bir iş modeli sunma niyetindeler.

Hacı Baba Pastaneleri Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Elaldı, franchising sürecini uzun zamandır düşündüklerini belirtti. Elaldı, “Lakin yeni başladık, bu bir ay önce daha büyük kitlelere ulaşmak için Türkiye’deki bütün illere yayılabilmek amacıyla franchisinge başvurduk. Franchisingi şu anda kendi şubelerimiz dahil hepsini franchising’e verip şube sayımızı binlere çıkarmanın hesaplarını yapıyoruz.” şeklinde konuştu.

Elaldı, mevcut altyapı ile Türkiye’de franchisinge hazır olduklarını, ayrıca dünya çapında yayılma planlarının bulunduğunu ifade etti. Elaldı, bazı şartların bulunduğunu ve bu şartlara Hacı Baba Pastanelerinin internet sayfasından ulaşmanın mümkün olduğunu, şartların tamamen şeffaf bir şekilde sunulduğunu vurguladı.