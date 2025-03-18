Diyarbakır’ın Sevilen İşadamı Hasan İdikurt Vefat Etti

DİYARBAKIR’DA KALP KRİZİ SONUCUNDA HAYATINI KAYBEDEN İŞADAMI

Diyarbakır’ın tanınan işadamı Hacı Hasan İdikurt, geçirdiği kalp krizi sebebiyle hayatını kaybetti. Türkiye’nin inşaat ve sağlık sektörlerinde ciddi yatırımlar yapan 75 yaşındaki İdikurt, ani gelişen sağlık sorunları sonrası sabah saat 03.30 sularında özel bir hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayata veda etti.

Evli ve 5 çocuk babası olan Hacı Hasan İdikurt, sadece iş dünyasında değil, hayır işleriyle de tanınan bir şahsiyet oldu. Diyarbakır, Elazığ ve İstanbul’da önemli yatırımlar gerçekleştirmişti. 2012 yılında Elazığ’da açılan Özel Damla Hastanesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Başbakanlık dönemi sırasında faaliyete geçirilmişti.

İdikurt’un cenaze töreni, bugün öğle namazını müteakip Odabaşı Bal Camii’nde gerçekleştirilecek ve ardından Yeniköy Mezarlığı’nda defnedilecek.