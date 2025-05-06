Diyarbakır’ın Tarihi Mirasını Geleceğe Taşıyor

DİYARBAKIR’IN TARİHİ DOKUSUNU YENİDEN CANLANDIRMA PROJESİ

Diyarbakır’ın tarihi mirasını gelecek kuşaklara taşımak amacıyla hazırlanan yenilikçi projeye dijital içerik üreticisi Adem Ulusoy öncülük ediyor. Bu proje, yapay zeka teknolojisi kullanarak kentin geçmişteki fotoğraflarını modern bir şekilde yeniden uyarlıyor. Hem şehrin tarihine ışık tutuyor hem de teknolojinin kültürel mirası korumadaki etkisini gösteriyor. Ulusoy, kentteki 50 ila 100 yıl öncesine ait siyah-beyaz fotoğrafları yapay zeka algoritmalarıyla renklendirerek ve netleştirerek, adeta geçmişe yolculuk yapmamıza olanak sağlıyor.

GEÇMİŞİN İZLERİ GÜNÜMÜZE TAŞINIYOR

Özellikle Sur içi alanı, tarihi surlar ve Dicle Nehri kıyısındaki günlük yaşamı yansıtan fotoğraflar izleyicilerde büyük bir etki oluşturuyor. Paylaşılan bu görseller, özellikle Diyarbakırlılar ve tarih tutkunları arasında büyük ilgi görüyor. Proje, yapay zeka teknolojisinin kültürel mirasın korunmasında ve tanıtılmasında nasıl bir rol oynayabileceğine dair çarpıcı bir örnek oluşturuyor. Ayrıca, yerel tarihe olan ilgiyi artırarak kentin kimliğini geleceğe taşımaya yardımcı oluyor.

Uzun bir zamandır Diyarbakır’ın tarihi mirasını görünür kılmak için yapay zeka teknolojileriyle çalışmalar yaptığını ifade eden Ulusoy, “Daha önce On Gözlü Köprü, surlar, Zerzevan Kalesi gibi önemli yapıları odağına alan kısa belgesel çalışmaları yaptım. Son olarak ise 100 yıl öncesine ait arşiv fotoğraflarını bugünkü netlik ve renklerle yeniden canlandırdım. Amaç, yalnızca görselleri iyileştirmek değil; o dönemin ruhunu, dokusunu ve atmosferini bugüne taşımaktı. Bu bir zaman yolculuğu olduğu kadar, aynı zamanda kolektif hafızamıza sahip çıkma çabasıydı” şeklinde belirtti.

Ulusoy, projelerindeki benzerlik oranını eskiyle yeni arasında insan gözüyle yüzde 95 ve bilimsel olarak yüzde 78 oranında yakaladığını ifade ederek, “Bu projelerin sadece bireysel çabalarla sınırlı kalmaması gerektiğine inanıyorum. İlgili kamu kurumlarının da bu tür çalışmalara sahip çıkması çok önemli. Çünkü bu miras hepimizin. Geçmişe duyduğumuz saygıyı, geleceğe bırakacağımız izlerle gösterebiliriz” dedi.