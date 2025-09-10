Diyarbakır Karpuzu Etkinliği İçin Yarışma

DİYARBAKIR KARPUZUNUN KORUNMASI

Diyarbakır’da gerçekleştirilecek 15’inci Diyarbakır Karpuzu Tanıtım Etkinliği için üreticilerin katılacakları 76 dev karpuz, soğuk hava deposunda 4 derecede saklanıyor. Yarışmaya katılımda belirlenen 25 kilo olan alt sınır, kuraklık sebebiyle bu yıl 20 kiloya düşürüldü. Diyarbakır’ın coğrafi işaretli ürünlerinden olan karpuz, büyüklüğüyle dikkat çekiyor ve hasadı yapıldı. Üreticiler, bu ay içinde yapılacak etkinlikte yarışacak karpuzlarını Diyarbakır Süt Üreticileri Birliği’nin soğuk hava deposuna bıraktı.

KARPUZ YARIŞMASI İÇİN HAZIRLIK

Bir kişinin taşımakta zorluk çektiği Diyarbakır karpuzunun bu yılki etkinlikte, geçen yıl belirlenen 25 kiloluk alt sınırın kuraklık nedeniyle 20 kiloya düşmesi dikkat çekiyor. Etkinliğe yaklaşırken depoya bırakılan karpuz sayısı 76’ya ulaştı. Üzerinde üreticilerin isimleri bulunan karpuzlar, 4 derecede korunuyor. Depo içerisinde yaşanabilecek olası kilo kaybına karşı jürinin tartım işlemleri yapılırken, karpuzların üzerlerine kiloları yazılarak etiket yapıştırıldı. Yapılan bu tartımlar, etkinlik süresince geçerli olacak.