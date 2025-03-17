Diyarbakır Lisesinden 1 Sınıf 1 Koli Projesi

DİYARBAKIR’DA YARDIM IŞILDIYOR

Diyarbakır’daki Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi öğrencileri, “1 sınıf 1 koli Projesi” kapsamında ihtiyaç sahibi aileler için toplamda 60 Ramazan kolisi hazırladı. 32 dersliğe ve 1200 öğrencisi olan bu okulun müdürü, müdür yardımcıları ve öğretmenleri, öğrencilerde iyilik bilinci geliştirmek amacıyla bu projeyi hayata geçirdi. Hazırlanan koliler, ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılacak.

Diyarbakır İl Müftüsü Celal Büyük, İyilik Haftası etkinlikleri çerçevesinde öğrencilerle bir araya gelerek bu anlamlı davranışları için teşekkür etti. Yardımseverlik ve iyilik konularında bir konuşma gerçekleştirdi. Okul Müdürü Basri Şeker, “32 derslikli bir Anadolu lisesi olarak öğrencilerimize sadece kültürel dersler değil, aynı zamanda merhamet, iyilik, güzellik, ahlak ve erdemliliği öğretmek için bu projeyi başlattık” dedi. Ayrıca, projenin “Her bir sınıf bir koli” şeklinde ilerlediğini belirterek, “32 değildir; toplamda 60 koli toplandı” ifadelerini kullandı.

Okul müdür yardımcısı Hüsna Karakoç, amaçlarının çocuklara yardımseverliği yaşayarak öğretebilmek olduğunu ifade etti. “Bunu çocuklarla paylaşınca çok sevindiler. İki haftadır bunun mücadelesini verdiler. Amacımıza ulaştık, bu hepimizi mutlu etti” diye ekledi. Diyarbakır İl Müftüsü Celal Büyük ise gençlerin bu iyilik hareketini başlattıklarını belirterek, “Diyanet İşleri Başkanlığımız tarafından her yıl 13-20 Mart tarihleri arasında İyilik Haftası olarak kutlanacaktır” dedi.

Öğrencilerden Avşin Savuk, okulda yapılan projeden herkesin memnun olduğunu aktararak, “Projede hocalarımızın ve ailemizin desteği çok fazlaydı. Yardıma ihtiyacı olan insanları ön planda tuttuk ve okul olarak 60’a yakın koli hazırladık” dedi. Ezel Gök ise, “Hocalarımız yardımlaşmayı aşılamak istedi ve hepimiz bunun için toplandık. Yardıma muhtaç insanlara kolileri dağıtarak içimizde büyük bir mutluluk oluştu” ifadelerini kullandı.