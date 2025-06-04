Diyarbakır Mahkeme Savcısı Yargıtay’a Başvurdu

DİYARBAKIR BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ SAVCISINDAN YARGITAY’A BAŞVURU

Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi savcısı, Narin Güran cinayetindeki sanık Nevzat Bahtiyar’a ‘İştirak Halinde Çocuğu Kasten Öldürme’ suçundan ceza verilmesi gerekirken, oluşa uygun olmayan bir gerekçe ile ‘Suç Delillerini Yok Etme, Gizleme veya Değiştirme’ suçundan ceza verilmesinin usul ve yasaya aykırı olduğunu ifade ederek, kararın tekrar incelenmesi ve Nevzat Bahtiyar aleyhine bozulması için Yargıtay’a başvurdu.

NARİN GÜRAN’IN CANSIZ BEDENİ BULUNDU

21 Ağustos 2024’te kaybolan Narin Güran’ın cansız bedeni 19 gün sonra Tavşantepe Mahallesi’ndeki dere yatağında çuvalda, üzeri taşlarla kapatılmış şekilde bulundu. Olay ile ilgili olarak 4 kişi hakkında Diyarbakır 8’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. Narin’e ait DNA ve kıl örneklerinin bulunduğu amca Salim Güran, anne Yüksel Güran ve ağabeyi Enes Güran gözaltına alındı. Cesedi dere yatağına taşıdığını itiraf eden komşuları Nevzat Bahtiyar hakkında, ‘İştirak Halinde Çocuğu Kasten Öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.

28 Aralık’taki duruşmada, Salim Güran, Enes Güran ve Yüksel Güran’a ‘İştirak Halinde Çocuğu Kasten Öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet cezası verilirken, Nevzat Bahtiyar’a ise ‘Suç Delillerini Yok Etme, Gizleme veya Değiştirme’ suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi 1’inci Ceza Dairesi, 20 Mayıs’ta sanıkların hapis cezalarını oy çokluğuyla onayladı.

NEVZAT BAHTİYAR’IN KARARI TEMYİZ EDİLDİ

Savcı, Nevzat Bahtiyar hakkında Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından açılan davada, ‘İştirak Halinde Çocuğu Kasten Öldürme’ suçunu işlediğine dair kamu davası açıldığını hatırlattı. Başsavcılık, Bahtiyar’ın, olay öncesi ve sonraki koşullarda diğer sanıklarla fikir birliği içinde hareket ettiğini belirtti. Temiz başvurusunda, “Sanık Nevzat Bahtiyar’ın olaydan haberdar olduktan sonra, maktul Narin’in hayatta kalma çabasını engellemeye yönelik hiçbir hareket göstermediği, aksine cesedi gizlemeye çalıştığı” ifade edildi.

KARARIN USUL VE YASAYA AYKIRI OLDUĞU BELİRTİLDİ

Savcı, ‘İştirak Halinde Çocuğu Kasten Öldürme’ suçundan ceza verilmesi gerektiğini belirterek, “Hükmün açıklandığı duruşmada delil ve eşyalar hakkında bir karar verilmemiş olması ve çelişkilerin göz ardı edilmesi, bu davanın usul ve yasaya aykırı olarak değerlendirildiği anlamına geliyor.” dedi. Tüm bu nedenlerle, sanık Nevzat Bahtiyar hakkında ‘İştirak Halinde Çocuğu Kasten Öldürme’ suçunu işlediğinden ötürü cezalandırılmasının talep edildiği ifade edildi.