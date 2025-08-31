Diyarbakır Mega Sanayi Yangını Söndürüldü

YANGININ ÇIKTIĞI YERİN DETAYLARI

Diyarbakır Mega Sanayi Sitesi’ne ait atık çöp toplama alanında meydana gelen yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Şanlıurfa yolu üzerinde bulunan bu sanayi sitesinde, atık malzemelerin yer aldığı çöplük alanda belirlenemeyen bir nedenle yangın ortaya çıktı.

YANGINA MÜDAHALE SÜRECİ

Yangının dumanları, şehir merkezinden görülebiliyor. İtfaiye ekipleri yangına hızlı bir şekilde müdahale etti. Ekiplerin yoğun çalışmaları sonucunda yangın kontrol altına alındı ve söndürüldü. Yangının çıkış nedeni ise hâlâ araştırılıyor.